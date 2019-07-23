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Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi

Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi

AK Parti'den istifa ederek yeni oluşuma start veren Ali Babacan, yeni partisini sonbaharda ilan edecek. Abdullah Gül'ün parti kadrosunda yer alıp almayacağı merak edilirken, kulislerde yeni söylentiler var.

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre yeni parti kurması beklenen Ali Babacan, öncelikle kamuoyu önüne çıkmaya hazırlanıyor. Babacan'ın niyeti de mevcut AK Parti politikalarını değerlendirip, alternatif önerilerde bulunmak. Söylendiğine göre Babacan’ın gündeminin ilk sırasında da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargı bağımsızlığı” yer alıyor.

Abdullah Gül yeni partide var mı?

Yeni partiye ilişkin en çok merak edilen noktalardan biri Abdullah Gül'ün konumu... Kulislerde dolaşan bilgilere göre Gül ve Beşir Atalay gibi isimler ön plana çıkmayıp, geride duracaklar. Buna karşılık AK Parti tabanının seveceği isimlere kadroda yer verilecek. Vitrinde ise merkez sağın yanı sıra sol siyasetin sıcak baktığı yeni isimler, kadınlar ve gençler yer alacak.

Ali Babacan'ın partisinin ismi ne?
Partinin adıyla ilgili bir çok söylenti olsa da gazeteci Kemal Öztürk, henüz ismin belli olmadığını söyledi. Parti programı ve kurucular konusunda çok titiz davranan Ali Babacan'ın, yeni partisini Eylül ayında ilan etmesi de söz konusu değil. 

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