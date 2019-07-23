HABER /  YEREL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Kahramanmaraş yakıt tankeri patladı sürücü yanarak can verdi

Kahramanmaraş yakıt tankeri patladı sürücü yanarak can verdi

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. 

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki 72 AN 715 plakalı yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken tanker sürücüsü de yanarak can verdi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi. Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
ÖNCEKİ HABERLER
Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı
Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı
Eljif Elmas rekor kırdı zirveye kondu
Eljif Elmas rekor kırdı zirveye kondu
Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları
Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları
Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı
Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
Ayşe Akın kimdir kaç yaşında Ayşe Akın boyu kaç santim?
Ayşe Akın kimdir kaç yaşında Ayşe Akın boyu kaç santim?
Yorumlar