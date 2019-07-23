Ekrem İmamoğlu Zülfü Livaneli ile yan yana geldi Fatih Altaylı coştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserine katılınca Fatih Altaylı, dikkat çeken iddiayı köşesinde paylaştı.

Bodrum'da ailesi ile birlikte tatile yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antik Tiyatro'da düzenlenen Zülfü Livaneli'nin 'Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri' adlı konserine katıldı.

Bir ara sahneye çıkan İmamoğlu, Livaneli ile birlikte seyircileri selamladı. Dikkat çeken bu görüntüyü Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Livaneli niye orada?" başlıklı köşesinde yorumladı.

"Livaneli cumhurbaşkanı olmak istiyor"

25 yıl önce Erdoğan'a karşı kaybeden Livaneli'nin, İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na özel destek verdiğini hatırlatan yazar, CHP'yi ve Livaneli'yi çok yakından tanıyan bir dostunun açıklamalarına yer verdi. O kişinin kendisini aradığını belirten Altaylı, onun açıklamalarını köşesinde taşıdı:

"Eğer ben Zülfü'yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur."

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