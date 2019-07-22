Zülfü Livaneli konserine ünlü akını! İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da oradaydı

Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat, Bodrum Antik Tiyatro’da seyircisiyle buluştu. Antik Tiyatro’yu hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.



