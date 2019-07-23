HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

TÜİK açıkladı! Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı

TÜİK açıkladı! Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

Bu nüfusun yüzde 52.7'sini erkek, yüzde 47,3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27.7 artarak 323 bin 918 oldu. Bu nüfusun yüzde 53.3'ünü erkek, yüzde 46.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740'ı t.c. vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 11.9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11.5 ile 20-24 ve yüzde 10.3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Diğer yandan Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15.7 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13.2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi.

Türkiye'ye en fazla göç Irak'tan

Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 23.6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 9.6 ile Afganistan, yüzde 8.4 ile Suriye, yüzde 7.5 ile Türkmenistan ve yüzde 6.8 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20.6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 7.4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5.4 ile Türkmenistan ve yüzde 4.9 ile İran vatandaşları takip etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
ÖNCEKİ HABERLER
Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı
Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı
Eljif Elmas rekor kırdı zirveye kondu
Eljif Elmas rekor kırdı zirveye kondu
Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları
Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları
Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı
Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Yorumlar