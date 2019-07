Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı

Amerika'nın Patriot satmaması üzerine, Türkiye iyi ilişkiler kurduğu Rusya'ya yönelerek S-400 hava savunma sistemlerini aldı. Rusya'dan kalkan uçakların Ankara'ya inmeye başlaması Amerika'da deprem etkisi yarattı. Türkiye ani bir kararla F-35 programından çıkarıldı.

Neden dost kalamadıklarını sorguladı

İlişkilerin bu seviyeye gelmesi sonrası ABD'nin önde gelen dergilerinden biri olan Foreign Policy, Türkiye ile Amerika'nın NATO üyesi müttefik olduğunu ancak neden dost kalamadıklarını sorguladı.

Ankara'yı yanında tutmayı başaramadı

Washington'un Ankara'yı yanında tutmayı başaramadığına dikkat çekilen yazıda, Bush döneminden sonra Barack Obama döneminde de ilişkilerin büyük hasarlar gördüğü belirtildi.

Türkiye'nin Amerika'ya güveni kalmadı

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden de yazıda bahsedildi. Foreign Policy'ye göre; 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Amerika'ya güveni kalmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise darbe girişimini öğrenince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri oldu.

The blame for Ankara’s antagonistic stance to Washington lies with both sides, a product of decades of misunderstandings. https://t.co/v1VoitbZNu