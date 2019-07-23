HABER /  EKONOMİ
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Konut kredisi alacaklar dikkat! Akbank faizleri indirdi

Demirören Haber Ajansı
Konut kredisi alacaklar dikkat! Akbank faizleri indirdi

Akbank, konut kredisinde 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde faizi yüzde 1.49’a indirdi. 

Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 1.49’a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Türkiye'ye yabacı sermaye girişi artıyor! En fazla yabancı sermaye girişi İstanbul'a
Türkiye'ye yabacı sermaye girişi artıyor! En fazla yabancı sermaye girişi İstanbul'a
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
Kars’ta HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı
Kars’ta HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı
Düzce'deki sel felaketinde 2 ceset daha bulundu
Düzce'deki sel felaketinde 2 ceset daha bulundu
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Yorumlar