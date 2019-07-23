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Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, kulüp youtube hesabındaki video'yla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Fenerbahçe'nin youtube hesabından Eljif Elmas'a veda video'su yayınlandı. "Yolun açık olsun Eljif Elmas" başlığıyla yayınlanan video'da Makedon oyuncunun camiaya mesajı yer aldı. 

19 yaşındaki oyuncu, "Bu formayı taşımak benim için gurur vericiydi. Çünkü Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım." ifadelerini kullandı. 

''Alex, Lefter gibi olamadım ama Elmas oldum''
"Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak." diyen Eljif Elmas, "Belki bir gün burada büyük Fenerbahçe taraftarı ile bulaşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncular olmak istedim; onlar gibi olamadım ama Elmas oldum. Fenerbahçe'de unutamadığım maç Kadıköy'deki Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden hayal ettiğim maçtı, bir de gol attığım için çok mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım. Yine bir gün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım." sözleriyle Fenerbahçe taraftarına veda etti. 

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