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Düzce'deki sel felaketinde 2 ceset daha bulundu

Demirören Haber Ajansı
Düzce'deki sel felaketinde 2 ceset daha bulundu

DÜZCE'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı.

Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu.

Dün gece ara verilen, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de denizde yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Kadın ile çocuk cesedi bulundu
Sabah saatlerinde Uğurlu köyünde köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Cesetlerin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Arama çalışmaları devam ediyor
Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında iz-takip köpekleri de kullanılıyor. Su altı ekipleri ise suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.

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