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Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber

Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevde bir ayını bile doldurmadan yıllık izin alıp tatile gitti. İmamoğlu'nun tatilini nerede geçirdiği bilinmezken, bu kararı eleştiri konusu oldu.

27 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, başkanlıkta daha bir ayını doldurmadan geçen hafta cuma günü yıllık izne çıktı. 8 gün izin alan İmamoğlu, 27 Temmuz 2019 tarihine kadar dinlenecek. 

Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izin aldığı vekaletlendirme belgesi sosyal medyaya düşünce ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu tatil kararı tepkilere yolaçtı. 

Hani çok çalışacaktın?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca  "Hani acelen vardı ? Hani çok çalışacaktın" diyerek şunları yazdı:

Bodrum'da tatil yapıyor
Başkanlık makamında 3 haftayı geride bırakan İmamoğlu, şu ana kadar atamalar yapıp tebrikleri kabul etti. 

Bodrum'da eşi ve çocukları ile tatil yapan İmamoğlu, Zülfü Livaneli konserini izlerken görüntülendi. 

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