HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?

Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?

Bursluluk eski adıyla PYBS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Devletten lise bitimine kadar geri ödemesiz burs alacak öğrenciler netleşti.  Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

SINAV SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINACAK: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir. 

2019 BURSLULUK MAAŞI NE KADAR OLDU:  Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten faiz değerlendirmesi: 900 baz puan indirim gelebilir
DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten faiz değerlendirmesi: 900 baz puan indirim gelebilir
AK Partili Yeneroğlu Akit'e ateş püskürdü: Bu Nazilerin dili
AK Partili Yeneroğlu Akit'e ateş püskürdü: Bu Nazilerin dili
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber
Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
ÖNCEKİ HABERLER
Nabil Fekir'in yeni adresi Real Betis
Nabil Fekir'in yeni adresi Real Betis
En iyi 100 savunma şirketi listesinde ASELSAN bakın kaçıncı sırada
En iyi 100 savunma şirketi listesinde ASELSAN bakın kaçıncı sırada
Dilipak'ın iddiası: CHP eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonu
Dilipak'ın iddiası: CHP eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonu
AÖF 3 ders sınavı giriş yerler TC ile AÖF sınav yerİ sorgulama
AÖF 3 ders sınavı giriş yerler TC ile AÖF sınav yerİ sorgulama
Fenerbahçe St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde
Fenerbahçe St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde
Gece yarısı evine girdiği nişanlısını acımasızca katletti Ankara’da yakalandı
Gece yarısı evine girdiği nişanlısını acımasızca katletti Ankara’da yakalandı
Yorumlar