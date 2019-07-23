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İstanbul'da taksici dehşeti! Yolcusuna bıçakla saldırdı zor ayırdılar

İSTANBUL'da tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldıran taksiciyi araya girenler zor durdurdu. Bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

Yolcuya bıçak çekip saldırdı

Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı.

O anlar sosyal medyada yayıldı

Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

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