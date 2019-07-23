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Bana mermi yutturup odaya kapattı cinsel tacizde bulundu

Demirören Haber Ajansı
Bana mermi yutturup odaya kapattı cinsel tacizde bulundu

BURSA’nın Mudanya ilçesinde 28 yaşındaki Alican Tongul'u öldüren 17 yaşındaki Emirhan P. olayın perde arkasına ilişkin anlattıkları ile şoke etti. Tongul, reşit olmayan Emirhan'a mermi yutturup cinsel tacizde bulunmuş.

Olay iddiaya göre, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta geçen Ocak ayında meydana geldi. Alican Tongul evinde Emirhan P. ile birkaç kız arkadaşını misafir etti.

Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kız arkadaşlarını evlerine götürmek istedi. Ancak Alican Tongul, duruma sinirlendi. Kızları gönderdi ancak Emirhan P.'nin evden ayrılmasına izin vermedi.

Öldürülen Alican Toygun, zorla alıkoyma ve cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. 

4 gün evde alıkonulan ve zaman zaman darbedilip, cinsel tacize maruz kalan Emirhan P., Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mermi yutturup taciz etti

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Emirhan P., hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık  Emirhan P. yaşadıklarını şöyle anlattı:
-“Alican ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Evine kız arkadaşlarla gittik ve uyuşturucu kullandık. Daha sonra kız arkadaşları arabayla götürmek istedim. Alican engel olup, beni tekrar eve soktu. Kapıyı üzerime kilitleyip, bir saat sonra geldi. Dört gün boyunca zorla tuttu. Odaları kilitledi. Beni çok defa darbetti. Silah tehdidiyle mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu. Olay günü, sopayla beni darbettiği sırada masada bulunan bıçağı fark edip aldım. Rastgele salladım. Ardından Alican’ın aracıyla evden uzaklaştım. Hastaneye gittim. Hastanede yapılan kontrolde zorla yutturulduğum mermi ortaya çıktı. Bana neden bunları yaptığını bilmiyorum”.

Emirhan P.'nin vücudunda kurşun bulunduğunun raporla tespit edildiği de bildirilen iddianamede sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talep etti. 

Emirhan Paşay, önümüzdeki günlerde Bursa 1.’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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