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Hüseyin Türkmen: Milli Takım'da forma giymek istiyorum

Demirören Haber Ajansı
Hüseyin Türkmen: Milli Takım'da forma giymek istiyorum

Trabzonspor'da genç savunmacı Hüseyin Türkmen, "Milli takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes gibi ben de istiyorum.'' dedi.

Hüseyin Türkmen, "Şampiyonluk yolunda çok çalışıyoruz. O sene, inşallah bu senedir. Taraftarlarımızın desteği ve isteği çok fazla. Biz de buna göre çalışıyoruz" dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kentinde sürdüren Trabzonspor'da genç savunmacı Hüseyin Türkmen, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün çekilen UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kuraları hakkında görüşlerini aktaran Hüseyin Türkmen, "Kura inşallah bizim için iyi olur. Sparta Prag geçmişi olan, köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah galip gelip üst tura çıkarız" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA ÇOK GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR"
Takımdaki genç yapılanma hakkında da konuşan Türkmen, "Bu süreç, Yusuf'la Abdülkadir'le devam ediyor. Uğurcan ve ben de bu dönemi iyi atlattık. Bize güvenen hocalarımız, dün de diğer genç arkadaşlara süre verdi. Hep birlikte güzel bir ortamımız var" diye konuştu.

"BEN BU FORMAYLA EN ALT SEVİYEDEN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIM"
Geçen senenin ardından takımda tecrübeli bir oyuncu olarak görüldüğünü söyleyen Hüseyin Türkmen, "Her anlamda tecrübe kazandım. Çok çalışıyorum ve artık tecrübeliyim. Tecrübemi artık sahaya yansıtabilirim. Ben en alt seviyeden gelinebilecek en üst seviyeye geldim. Takımda artık bir abilik payım var. Kardeşlerimize yol açıp onlara sahip çıkacağız. Takıma kendimi verip en iyi yerlere gelmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İSTİYORUM"
Milli takımda oynamayı hedeflediğini ifade eden Türkmen şöyle konuştu: "Milli takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes gibi ben de istiyorum. Çok çalışıp beklemem gerekiyor. İyi performans gösterirsem ileri de olur inşallah."

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