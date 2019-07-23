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Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu vurdu dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu vurdu dünya devine gidiyor

Eljif Elmas’ı rekor bir ücretle Napoli’ye satan Fenerbahçe, 4 milyon avroya aldığı Jailson’u da 9 milyon avroya İtalyanlara verecek.

180 bin avroya aldığı Elif Elmas’ı bonuslarla birlikte 17,5 milyon avroya Napoli’ye gönderen Fenerbahçe, Jailson’u da çok iyi rakama yine İtalya pazarına göndermeye hazırlanıyor.

Orta sahasında büyük zenginlik bulunan ve bazı oyuncuları göndermeyi planlayan Ali Koç yönetimi, hesapta olmayan güzel bir tabloyla karşı karşıya.

9 milyon avroya Inter’e satıyor
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Elif Elmas’ın kaymağını yiyen sarı-lacivertliler, geçen sezon Geremio’dan 4 milyon avroya alınan Jailson’u 9 milyon avroya Inter’e satıyor. Ki bu kârlı satışta kulüp aynı zamanda oyuncunun yıllık ücretinden de kurtulmuş oluyor.

Orta saha rahatlıyor
Sarı-lacivertlilerin en zengin bölgesi olan ve UEFA yaptırımları düşünüldüğünde böyle bir lüksü bulunmayan Fenerbahçe, Elif Elmas ile birlikte Jailson’un da gitmesiyle orta sahasını rahatlatacak.

Miha Zajc kalıyor
Bu bölgede rekabet Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici gibi isimlere kalacak. İlk etapta satışı düşünülen ve ciddi piyasası olan Miha Zajc ise bu durumda kadroda tutulacak gibi görünüyor.

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