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İngiltere'de istifalar art arda geliyor! Eğitim Bakanı da görevi bırakacak

İngiltere'de istifalar art arda geliyor! Eğitim Bakanı da görevi bırakacak

İNGİLTERE'de Theresa May'in görevi bırakması ve Boris Johnson'ın başbakanlık görevine başlaması beklenirken Eğitim Bakanı Anne Milton da istifasını duyurdu.

Milton, istifa duyurusunda başbakan olacak Johnson'ın anlaşmasız Brexit'e yakın tutumundan duyduğu 'derin endişe' sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. 

Johnson başbakan ilan edilirse görevi bırakacaklar

Geçen günlerde Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurmuştu. 

Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan ise dün istifasını vermişti. 

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