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Hamile kediyi canice pitbullun önüne atıp parçalattılar

Hamile kediyi canice pitbullun önüne atıp parçalattılar

Adana'da 3 kişinin, sokakta yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edildi. Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.

Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor. Kedi köpeğin saldırısı sonucu telef oluyor. Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.

Hayvanın sahibi  Zehra Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti. Yapılanın "canilik" olduğunu belirten Kuşçu, "O kedi ailemizden biri gibiydi." dedi. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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