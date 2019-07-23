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Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile

Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile

BREZİLYA Amazonu’nda dış dünya ile hiç temas kurmadan yaşayan ilkel Awa Kabilesi üyelerinin görüntüleri kaydedildi.

Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor. 

Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yok olma riskiyle karşı karşıyalar

Ancak, Koloni döneminde kölelik ve yok edilme riskleri sebebiyle sürekli hareket halinde yaşamaya başlayan Awa kabilesi üyeleri, doğal yaşamın günden güne yok edilmesiyle birlikte tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya. 

Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa'lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi. Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.

"Yaşadıklarını her zaman biliyorduk"

Awa'larla ilgili konuşan Flay şunları söyledi: Onlar hiçbir toplulukla temas kurmamış ve 519 yıldan fazla bir süre boyunca zorluklar yaşamış insanlar. Biz onlarla hiç temas kurmadık, ancak büyük ormanın derinliklerinde yaşadıklarını her zaman biliyorduk.

Brezilya hükümetinin de çalışmalarıyla Awa bölgesi şu an herkesten arındırılmış durumda olsa da, kabile bu defa da, bölge için farklı planları olan insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığına inanılan yangınlarla başa çıkmak durumunda kalıyor.

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