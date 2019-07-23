2019-2020 MEB akademik takvim yaz tatili kısaldı mı?

Okullar ne zaman açılıyor sorusu yönetmeliğin değişmesi ile öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündemi oldu. Bu sene daha çok tatil yapma şansı yakalayacak öğrenciler için okullar 2019-2020 eğitim yılına 9 Eylül pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 18-22 Kasım 2019 ve 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 1 haftalık ara tatil yapacak.

Okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı sorusu öğrencilerin gündeminde. Yeni yönetmeliğe göre okulların ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler araştırmalara şimdiden başladı. 2019-2020 eğitim yılında daha çok tatil yapacak olan öğrenciler bu sene okula 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İkinci yarıl yıl ise 3 Şubat 2020'de başlayacak. Ayrıca öğrenciler yeni MEB yönetmeliğine göre 18-22 Kasım 2019 ve 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 1 haftalık ara tatil yapacak.

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Ana sınıflarına kayıt dönemi ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır. (10 Temmuz 2019 değişikliğine göre bakınız)

* Bu hükme göre 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır.

* Boşluk kalması halinde 45 - 56 ay arasında ki çocukların kaydı da yapılabilir. Ancak bunun için boş yer kalması gereklidir.

Açıklama : Ay hesaplamasında Eylül ayının sonu baz alınmaktadır.

Örneğin

* 2019 - 2020 öğretim yılı için kayıt yaptıracaksanız eğer, 2019 Eylül ayının sonu itibari ile ayını tamamlayan çocukların kaydı alınacaktır.

* Ana sınıflarına kayıt yaptırılırken ilk olarak 57 ayını tamamlayan çocuklardan başlanılır. En büyük yaş grubu ise 69 ayını tamamlamayan çocuklara kadardır. Ancak sınıfta boş yer kalması halinde 45 aya kadar öğrenci alınabilir.

* Ayrıca İlkokul çağına gelen 69 - 70 - 71 aylık çocukların 1 yıl erteleme hakları vardır. Bu çocuklarda ana sınıfına kayıt olabilir. Ayrıca bu çocuklar daha önce ana sınıfına gitmemiş iseler öncelik tanınır.

YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.