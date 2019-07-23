Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı? Binali Yıldırım açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonu yapıp yapmayacağına ilişkin soruya Binali Yıldırım, "Gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kendisi karar verecektir"

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir." ifadelerini kullandı.

"Pozisyonun ne olacağının önemi yok"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonrada gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok.