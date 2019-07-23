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İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk

İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk

İngiltere bugün yeni başbakanını seçti. Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini oldu.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, İngiltere'nin yeni başbakanı, Boris Johnson seçildi. Johnson, 2016-2018 yıllarında ülkenin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Ancak 'sert Brexit destekçisi' olarak bilinen Johnson, May'in politikalarını beğenmeyerek 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.

Johnson'ın koltuğa oturduktan sonraki ilk hedefinin ise 31 Ekim'de İngiltere'yi AB'den ayrılmasını gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor. Boris Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor.

Johnson tüm bakanlarının baştan bu politikayı kabul etmeleri gerektiğini de belirtiyor. Maliye Bakanı Philip Hammond, Adalet Bakanı David Gauke ve UIuslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart daha önce bu politikayı destekleyemeyeceklerini vurgulayarak, Johnson'ıon seçilmesi halinde istifa edeceklerini açıklamışlardı.

Boris Johnson kimdir?

Bazı kesimlerin ‘Osmanlı torunu’ methiye düzdüğü İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Ali Kemal’in gerçek torunu olarak biliniyor. Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu. Asıl adı Ali Rıza olan Ali Kemal, Namık Kemal'e olan hayranlığından dolayı eğitim yıllarında bu ismi aldı. Ali Kemal, 1867'de İstanbul'da doğdu. Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Başbakanı oldu. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ateşli savunuculuğunu yapan Boris Johnson, İngiliz Muhafazakar Parti parlamenterliği yaptı. Boris Johnson, büyük dedesi gibi gazetecilik yaptı. 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra belediye başkanı seçildi. Boris Johnson'un dedesi Osman, eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın baba bir kardeşiydi.

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