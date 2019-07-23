İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk

İngiltere bugün yeni başbakanını seçti. Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini oldu.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, İngiltere'nin yeni başbakanı, Boris Johnson seçildi. Johnson, 2016-2018 yıllarında ülkenin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Ancak 'sert Brexit destekçisi' olarak bilinen Johnson, May'in politikalarını beğenmeyerek 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.

Johnson'ın koltuğa oturduktan sonraki ilk hedefinin ise 31 Ekim'de İngiltere'yi AB'den ayrılmasını gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor. Boris Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor.

Johnson tüm bakanlarının baştan bu politikayı kabul etmeleri gerektiğini de belirtiyor. Maliye Bakanı Philip Hammond, Adalet Bakanı David Gauke ve UIuslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart daha önce bu politikayı destekleyemeyeceklerini vurgulayarak, Johnson'ıon seçilmesi halinde istifa edeceklerini açıklamışlardı.