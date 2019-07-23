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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de yeni başbakanı seçilen Boris Johnson ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.  Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin Başbakanı seçilen Johnson'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Erdoğan şunları söyledi;

Boris Johnson kimdir?

Bazı kesimlerin ‘Osmanlı torunu’ methiye düzdüğü İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Ali Kemal’in gerçek torunu olarak biliniyor.

Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu. Asıl adı Ali Rıza olan Ali Kemal, Namık Kemal'e olan hayranlığından dolayı eğitim yıllarında bu ismi aldı. Ali Kemal, 1867'de İstanbul'da doğdu. Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Başbakanı oldu. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ateşli savunuculuğunu yapan Boris Johnson, İngiliz Muhafazakar Parti parlamenterliği yaptı.

Boris Johnson, büyük dedesi gibi gazetecilik yaptı. 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra belediye başkanı seçildi. Boris Johnson'un dedesi Osman, eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın baba bir kardeşiydi.

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