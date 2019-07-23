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Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ilk kez konuştu!

Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ilk kez konuştu!

Görevden alınarak yerine Şırnak Valisi Mehmet Ataş getirilen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "memuriyette böyle şeyler olur. Beni atamaya yetkili olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, aynı şekilde de görevden almasından doğal bir durum yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya dikkat çeken ifadeler kullandı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Uzunkaya, karara saygı duyduğunu da belirtip şu ifadeleri kullandı:

40 küsür yıllık memuriyet hayatım pek çok tayin, atama oldu. Bu da o kapsamdadır. Beni 1 yıl önce bu makama getiren Sayın Cumhurbaşkanı, 1 yıl sonra da görevden almıştır. Memuriyetin doğal bir aşaması olduğu için saygı duyuyoruz.

"Emekliliği düşünüyor musunuz?"

İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği'nde görevlendirilen eski Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Emekliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Emekliliği düşünmüyorum. Gücüm yettiğince, ülkeme milletime hizmet etme noktasında, ister görev verilsin, ister verilmesin çalışacağım. İlla makamlarla görev yürütülmez."

Görevinden alınmıştı

Celal Uzunkaya, 17 Temmuz'u 18 Temmuz'a bağlayan gece Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

Uzunkaya'dan boşalan göreve ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atanmıştı.

FETÖ kumpası

1978 yılında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlayan Uzunkaya, 2007-2010 yılları arasında yürüttüğü Emniyet Genel Müdür Yardımlığı görevi sırasında isimsiz bir ihbar mektubuyla başlatılan soruşturma nedeniyle görevinden alınmıştı. Uzunkaya, 3.5 yıl süren yargılama sonucunda beraat etmişti. Uzunkaya'yla ilgili başlatılan soruşturmanın 'FETÖ kumpası' olduğu ortaya çıkmıştı.

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