AÖF 3 ders sınav yerleri 2019 AÖF 3 ders sınavı saat kaçta?

AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ve giriş belgeleri açıklandı. Dönem içindeki AÖF sınavlarından geçer not alamayan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Peki 18 ilde yapılacak olan AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ve sınav yeri bilgisi erişime açıldı. Dönem içindeki sınavlardan geçer not alamayan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri Anadolu Üniversitesinin otomasyon sisteminde görüntülenebiliyor. AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

Üç ders sınavı için sınav giriş belgelerine http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF bürolarından ulaşılabilecek.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR: Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.