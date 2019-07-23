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Çinli şirketten Mercedes Benz'in ana şirketine kanca! Hissesini aldı

Çinli şirketten Mercedes Benz'in ana şirketine kanca! Hissesini aldı

ÇİN'de bulunan Beijing Automotive Group’un (BAIC) Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’in yüzde 5'lik hissesini satın aldığı açıklandı.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Çinli şirketin Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nın yüzde 5 hissesini satın aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BAIC'in Daimler'de uzun vadeli bir yatırımcı olmasından çok memnun olduklarını belirterek, “Bu yatırım, başarılı ortaklığımızı güçlendirecek. Aynı zamanda yatırım şirketimizin stratejisine ve gelecekteki potansiyeline duyulan güvenin bir işaretidir. Çin pazarı, bizim için sadece satışlar için değil, aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim için de başarımızın çok önemli bir dayanağıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl da bir diğer Çinli otomobil üreticisi Geely, Alman Daimler’in yüzde 9,7 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı. Böylece Daimler’in yaklaşık yüzde 15 hissesinin Çinli şirketlerin eline geçmesi dikkati çekti.

daimer

Başka hisseler de almıştı
Öte yandan, Daimler ve Çinli BAIC Grubu 15 yıldır Çin’de beraber çalışırken, Alman şirket de bu yılın mart ayında yeni enerji araçları alanında iş birliğini derinleştirmek için BAIC Group'un yan kuruluşu olan Beijing Electric Vehicle Co.'nun (BJEV) yüzde 3,93 hissesini satın almıştı. 

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