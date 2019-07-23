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AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil

AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk" diye konuştu.

Çanakkale Polis Denizevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen AK Partili Turan, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

"Daha tepeden, daha iddialı bakacağız"

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi konusundaki gelişmelerin ülkede memnuniyetle karşılandığını belirten Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden, daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz" dedi.

Turan, önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Biz bir ülke ne der ne demez, nasıl bakar nasıl bakmaz diye bakmıyoruz. Bu milletin ihtiyacı var mı yok mu, bu millet ne istiyor ona bakıyoruz" diye konuştu.

"Artık türkiye birilerinin uydusu falan değil"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs'tan dolayı garantörlük hakkının bulunduğunu söyleyen Turan, şöyle konuştu:

Biz resmi olarak girebiliriz oraya. Ama şu an o bölgede ABD, İtalya, İsrail var Fransa var. 4'ü arama yapıyor. Hiçbir yasal hakkı olmamasına rağmen. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Türkiye ben gideceğim dediği zaman 'vay gidemezsin' dedi, yine malum arkadaşlar, 'riske atıyorsunuz' dedi. Biz dedik ki Türkiye'nin lideri Erdoğan bu millete güveniyor, adım atıyor dedik. 3 gemi orada 4'üncü gemi inşallah yola çıkacak. 4 gemimiz ile orada arama faaliyetlerine devam edeceğiz. ABD, İtalya, İsrail, Fransa ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk.

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