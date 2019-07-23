HABER /  TRABZONSPOR
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Başkan Ağaoğlu, o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Demirören Haber Ajansı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi antrenmanda koşması için ayakkabısını verdiği Abdülkadir Ömür'e hatıra olması adına o ayakkabılarını imzalattı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.

Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi günü bordo-mavililerin Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etmişti.

Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sormuştu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu'nun ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" yanıtını vermişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olmaz mı?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e vermişti. Bunun üzerine Abdülkadir, Başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamlamıştı. Abdülkadir Ömür koşarken Başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izlemişti. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün imdadına Ahmet Ağaoğlu yetişti
Foto Galeri Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün imdadına Ahmet Ağaoğlu yetişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk
İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk
Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı? Binali Yıldırım açıklık getirdi
Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı? Binali Yıldırım açıklık getirdi
Babasının verdiği çikolata sonu oldu! Talihsiz çocuğun akıl almaz ölümü
Babasının verdiği çikolata sonu oldu! Talihsiz çocuğun akıl almaz ölümü
SODİGEM'den çarpıcı rapor! FETÖ dijital terör örgütü kuruyor
SODİGEM'den çarpıcı rapor! FETÖ dijital terör örgütü kuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza
Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza
Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu
Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu
Fatih Altaylı'dan gündem yaratan yazı! Zülfü Livaneli Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Fatih Altaylı'dan gündem yaratan yazı! Zülfü Livaneli Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Boris Johnson dedesi Türk mü İngiltere yeni Başbakanı kökeni kimdir?
Boris Johnson dedesi Türk mü İngiltere yeni Başbakanı kökeni kimdir?
Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir?
Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir?
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Yorumlar