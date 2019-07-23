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Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılma riski taşıyan 66 binanın boşaltılacağını söyledi.

SEL felaketinin yaşandığı Düzce'de, şimdiye kadar 7 kayıp vatandaştan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valilik sel nedeniyle bölgede 100 binanın yıkıldığını, 75 binanın ağır hasar, 300 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı. Bin 687 çiftçinin de selden etkilendiği belirtildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı:

"Selin etkilerinin ne kadar sert olduğu görüldü. Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz, AFAD ve bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Buradaki süreç valimiz koordinasyonunda işletiliyor. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi. 

''Her türlü adımı atacağımızı yineliyorum''
Eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapılması gerken işlemleri valilik kararıyla belediyelerimize gönderdik. Dere güzergahları üzerindeki konutun taşınma sürecini yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde de iklim değişikliğinin ikinci etabı olan mücadeleyi sürdürme amacıyla tespitlerimize başladık. Yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı yineliyorum.

''66 bina boşaltılacak''
Dere kenarındaki binaların taşınması önceliğimiz. 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az 45 ağır 85 yıkık bina ve 26 da istinat duvarı var. 66 bina da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltılması sürecini yapıyoruz. Tespit çalışmaları bitince bu süreci yapacağız. Belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm desteği vereceğiz."

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