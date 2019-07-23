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Çin küresel liderliğe oynuyor! Fortune 500 listesinde ABD'yi geride bıraktı

Çin küresel liderliğe oynuyor! Fortune 500 listesinde ABD'yi geride bıraktı

Çin, Fortune dergisi tarafından açıklanan Küresel Fortune 500 listesinde ABD’yi geçerek 129 şirketle lider oldu.

Ciroları bakımından dünyanın en büyük şirketlerini listeleyen Fortune 500’ün 2018 listesi yayımlandı. Listede Çin, 129 şirketle ABD’yi ilk kez geride bırakarak zirveye yerleşti.

Fortune’un internet sitesinde yer alan habere göre Çin, bu yıl Global 500 listesinde 13 yeni firma ekleyerek toplamda 129 şirketle listede 121 şirketi bulunan ABD’nin önüne geçti.

Walmart’ın lider olduğu ilk 10 büyük şirket arasında Sinopec Group, China National Petroleum ve state grid çin'i temsil ederken ABD’den Walmart’ın dışında sadece Exxon mobil ilk 10’da yer buldu. Hollanda’dan Royal Dutch Shell, Suudi Arabistan’dan Aaudi Aramco, İngiltere’den BP, Almanya’dan Volkswagen ve Japonya'dan da Toyota ilk 10’u oluşturdu. 

İlk 10'da da lider çin

İlk 10’da da liderlik Çin’in oldu ve listenin en hızlı büyüme gösteren ilk 10 şirketinin altısı da yine Çinli şirketlerden oluştu. Bu listede ise Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devleri yer aldı. Listede, 10 yıl önce sadece 43 Çinli şirket yer alıyordu. Henüz dokuz senelik bir geçmişi olan teknoloji şirketi Xiaomi, listeye 468. sıradan giren en yeni şirket oldu.

Listenin açıklanmasının ardından konuyla ilgili bir makale yayımlayan Fortune, Çinli şirketlerin bu başarısı hızlı büyümeye, ülkenin genişleyen iç pazarına, stratejik yeniden yapılanmalara ve ülkenin makroekonomik koşullara bağlandı. Makalede tüm ülkeler arasında rekabetin her zaman yaşandığı ancak ABD ile Çin’in teknolojiye hakim olmak için direkt bir mücadele içinde olduğu belirtiliyor.

Çin'in küresel hakimiyet hedefi gerilime yol açtı

ABD, Çin şirket ve ürünlerine yaptırım uygularken Çin’in yapay zeka kuantum bilgisayarlar, robot ve otonom araç gibi alanlarda küresel hakimiyet hedeflenmesi gerilimin artmasına yol açtığına da vurgu yapılıyor.

Çin, ciroda da rakibini zorluyor Listedeki şirketlerin toplam cirosunun yüzde 28.8’i ABD’li şirketlerden gelirken Çin yüzde 25.6 ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin genelinde ciro açısından liderlik hala ABD’nin elinde ancak Fortune analistleri, “500 devin en küçük 50’sinde Çinli şirketlerin yoğunluğu söz konusu. Altta bulunan şirketlerin büyüme hızı, üsttekilerden çok daha fazla ve fark her geçen yıl kapanıyor” değerlendirmesini yaptı.

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