Fenerbahçe St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde

Fenerbahçe, 6 numara transferi için Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila için harekete geçti.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, 6 numara transferi için vitesi iyice yükseltti.

Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. 29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Sıkı pazarlık

Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Ahtapot gibi

Fenerbahçe'nin​ transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.