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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı

Al İttihad Kulübü, Garry Rodrigues transferi için Fenerbahçe'nin her yıl 2.5 milyon euro kiralama bedeli vereceğini açıklarken yıllık maaşın tamamını da sarı-lacivertli kulübün ödeyeceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues’i 2 yıllığına bedelsiz kiraladığı şeklindeki açıklama Al İttihad Kulübü’ne yönelik Suudi Arabistan’da soruşturma açılmasına neden olmuştu.

Spor Genel Otoritesi Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal, Al İttihad yönetiminden bu konuyla ilgili açıklama beklediğini ileten bir mektup yazdı.

2.5 milyon euro kiralama bedeli
Akşam'ın haberine göre; Al Faysal’ın mektubuna Rodrigues’in eski başkanı Anamar bin Abdullah Al-Haili’den cevap geldi. Al Haili, Rodrigues’in sezonluk 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe’ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda ‘Zorunlu satın alma opsiyonu’ olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi.

“Tüm ücreti Fenerbahçe ödeyecek”
Ayrıca oyuncunun sezonluk ücretinin yüzde 60’ının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanlayan Al Haili, “Tüm ücreti Fenerbahçe ödeyecek” dedi.

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