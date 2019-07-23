İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin önemli iştiraklerinden Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman'ı atadığı öğrenildi.
27 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başlayan İBB Başkanı İmamoğlu, belediyenin yönetim kadrolarını oluşturmaya devam ediyor.
Bugün yeni bir atama daha yapan İmamoğlu, belediye ait şirketlerden Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman'ı getirdi.
18 Temmuz'da istifalar başlamıştı
Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma 18 Temmuz'da sona erdi. İBB'nin bağlı iştirak firmalarının müdürleri 18 Temmuz'da istifa etmişti.
Yönetimler yenilenmesini ihbarname ile istemişti
İmamoğlu, 2 Temmuz tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.