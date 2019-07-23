Makam araçlarını bıraktı köyde işe gitmek için traktör kullanıyor
İZMİR'de Korkuluk Festivali ile adını duyuran kırsal Barbaros Mahallesi'ne yerleşen şehirli 10 kadın, köy hayatına çabucak uyum sağladı. Şehirdeki mesailerine makam aracı ya da özel araçlarıyla giden kadınlar köyde işe gitmek için traktör kullanıyor.
İzmir'e 50 kilometre uzaklıktaki Barbaros Mahallesi, adını son 3 yıldır düzenlediği Korkuluk Festivali ile duyurdu. Sonbaharda gerçekleştirilen festival, yerli ve yabancı turistleri köye çekiyor. Son dönemde ünlenen Barbaros, festivalin dışında organik yaşama dönüşün etkisiyle şehirden göç de almaya başladı.
Kimi ürün yetiştirdi kimi tavuk besledi: Uzun yıllar büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan kadınlardan bazıları, emeklilik döneminde sakin, sessiz ve huzurlu bir hayat için Barbaros'u tercih etti. Akrabaları ve arkadaşlarının tavsiyesiyle Barbaros'tan ev alan kadınlar, köy yaşantısına da çabucak ayak uydurdu. Kimi bahçesinde organik ürün yetiştirdi, kimi kümeste tavuk beslemeye başladı.
Bal üretimi için koları sıvadılar: Şehirden göç eden yaklaşık 10 kadın da köydeki hemcinsleriyle bal üretimi için kolları sıvadı. Kadınlar önce arıcılık eğitimi için köydeki kursa katıldı. Ardından da Barbaros'ta balcılık yapan Nevin Balcı ve diğer kadınlardan işin püf noktalarını öğrendi. İzmirBüyükşehir Belediyesinden aldıkları arı kovanlarıyla işe koyulan kadınlar, haftanın belirli günlerinde arazide çalışıyor.
Makam araçlarından traktörlere: Şehirden göç eden yaklaşık 10 kadın da köydeki hemcinsleriyle bal üretimi için kolları sıvadı. Kadınlar önce arıcılık eğitimi için köydeki kursa katıldı. Ardından da Barbaros'ta balcılık yapan Nevin Balcı ve diğer kadınlardan işin püf noktalarını öğrendi. İzmirBüyükşehir Belediyesinden aldıkları arı kovanlarıyla işe koyulan kadınlar, haftanın belirli günlerinde arazide çalışıyor.