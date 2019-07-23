Makam araçlarını bıraktı köyde işe gitmek için traktör kullanıyor

Kimi ürün yetiştirdi kimi tavuk besledi: Uzun yıllar büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan kadınlardan bazıları, emeklilik döneminde sakin, sessiz ve huzurlu bir hayat için Barbaros'u tercih etti. Akrabaları ve arkadaşlarının tavsiyesiyle Barbaros'tan ev alan kadınlar, köy yaşantısına da çabucak ayak uydurdu. Kimi bahçesinde organik ürün yetiştirdi, kimi kümeste tavuk beslemeye başladı.