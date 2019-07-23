HABER /  DÜNYA
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Rusya'da çocuk kampında yangın faciası! 4 ölü

Demirören Haber Ajansı
Rusya'da çocuk kampında yangın faciası! 4 ölü

RUSYA'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 4 kişi öldü.

Habarovsk Valiliği Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında ölü sayısı 4'e çıktı.

Kampta 10'un üzerinde kişinin yaralandığı yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.

"Bu durum kabul edilemez"
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamada çadırların bulunduğu kampta çıkan yangında 3 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

İlgili Haberler
Keneye bir can daha aldı! Şemdinli'de 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da 'avcı kız' operasyonu 125 gözaltı tuzağa düşürdüğü erkekleri...
Foto Galeri Ankara'da 'avcı kız' operasyonu 125 gözaltı tuzağa düşürdüğü erkekleri... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk
İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu! Dedesi ise bir Türk
ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Keneye bir can daha aldı! Şemdinli'de 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Keneye bir can daha aldı! Şemdinli'de 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çin küresel liderliğe oynuyor! Fortune 500 listesinde ABD'yi geride bıraktı
Çin küresel liderliğe oynuyor! Fortune 500 listesinde ABD'yi geride bıraktı
AÖF 3 ders sınav yerleri 2019 AÖF 3 ders sınavı saat kaçta?
AÖF 3 ders sınav yerleri 2019 AÖF 3 ders sınavı saat kaçta?
Fenerbahçe St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde
Fenerbahçe St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?
Yorumlar