Ankara'da 'avcı kız' operasyonu 125 gözaltı tuzağa düşürdüğü erkekleri...

Silah tehdidi ile tahsilat: Çete üyelerinin, gece kulübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi.