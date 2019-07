Johnson'a ilk tebrik Trump'tan muhteşem olacak Twiti attı

İngiltere'de Theresa May'in istifası sonrasında yeni başbakan belli oldu. Kariyeri boyunca Londra'nın belediye başkanlığı ve dışişleri bakanlığı görevlerinde de bulunan Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

Zaferinin üzerinden yarım saat geçmemişti ki, yakın dostu olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da tebrik mesajı paylaşıp "Muhteşem olacak" dedi.

Johnson'ın altında çalışmak istemeyen Adalet Bakanı Gauke istifa edeceğini duyururken dün de Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İşçi Parti, Johnson'ın dışişleri bakanlığının meşru olmadığını duyurarak, "Halkın desteğini almalı. Genel seçimlere gidilmeli" açıklamasını yaptı.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!