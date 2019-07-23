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Eljif Elmas transferinin ardından Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a teşekkür

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Hasan Çetinkaya, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin ardından Makedon oyuncuyu sarı-lacivertli kulübe kazandıran Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a teşekkür etti.

Fenerbahçe eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Eljif Elmas'ın rekor bir ücretle Napoli'ye transfer olmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. 

Çetinkaya, Instagram hesabından Eljif Elmas transferinin perde arkasını anlattı. İşte o sözler: "Topuk Yaylası'nda Aykut hoca seni izlettirdiğinde gözlerinin içi parlıyordu, adeta bir “Elmas” bulmuşcasına şu sözler döküldü ağzından; "Hasan bu çocuk 17 yaşında, çok yetenekli, büyük yıldız potansiyeli var, ne yapıp edip Fenerbahçe’ye kazandırmamız lazım, tüm yoğunluğunu Elif Elmas’a ver... Sonrası çok uzun, yorucu bir yol...

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a teşekkür
Elif Elmas’ı Fenerbahçe’ye kazandırmamızda bizlere büyük destek veren, adeta gece gündüz mesai harcayan ve en büyük teşekkürü hak eden başta Başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve dönemin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere Aykut Kocaman ve Fahrudin Ömeroviç‘in hakkı asla ödenmez...

''Fenerbahçe maceran harika bir şekilde sonlandı''
Üsküp’e adım attığım ilk andan itibaren baban Cevat Elmas ve abin Nikola ile birlikte bana hep inandınız ve beni hiç mahcup etmediniz.. Hadi artık “Fenerbahçe seni bekliyor" dediğimde hiç tereddüt etmedin ve onlarca seçeneği elinin tersiyle iterek başladığın Fenerbahçe maceran Aykut Hocanın dediği gibi harika bir şekilde sonlandı.

''Heyecanın hiç kaybolmasın''
Şimdi önünde inşallah çok uzun yıllar çok üst düzeyde performans göstereceğin Napoli maceran başlıyor.. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Fenerbahçe’yle sahaya ilk çıktığın Cagliari maçındaki gibi heyecanın hiç kaybolmasın."

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Topuk Yaylasında Aykut Hoca seni izlettirdiğinde gözlerinin içi parlıyordu, adeta bir “Elmas”bulmuşcasına şu sözler döküldü ağzından;” Hasan bu çocuk 17 yaşında,çok yetenekli,büyük yıldız potansiyeli var, ne yapıp edip Fenerbahçe’ye kazandırmamız lazım,tüm yoğunluğunu Elif Elmas’a ver”.. Sonrası çok uzun,yorucu bir yol.. Elif Elmas’ı Fenerbahçe’ye kazandırmamızda bizlere büyük destek veren,adeta gece gündüz mesai harcayan ve en büyük teşekkürü hakeden başta Başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve dönemin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere Aykut Kocaman ve Fahrudin Ömeroviç‘in hakkı asla ödenmez.. Üsküp’e adım attığım ilk andan itibaren baban Cevat Elmas ve abin Nikola @nikolagjosevski ile birlikte bana hep inandınız ve beni hiç mahçup etmediniz.. Hadi artık “ Fenerbahçe seni bekliyor “ dediğimde hiç tereddüt etmedin ve onlarca seçeneği elinin tersiyle iterek başladığın Fenerbahçe maceran Aykut Hocanın dediği gibi harika bir şekilde sonlandı.. Şimdi önünde inşallah çok uzun yıllar çok üst düzeyde performans göstereceğin @officialsscnapoli maceran başlıyor.. Herşey gönlünce olsun🙏 Teşekkür ederim kardeşim @elifelmas24 🙏 #elifelmas #fenerbahçe #sscnapoli Fenerbahçe’yle sahaya ilk çıktığın Cagliari maçındaki gibi heyecanın hiç kaybolmasın👍

Hasan çetinkaya (@cetinkayahsn)'in paylaştığı bir gönderi ()

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