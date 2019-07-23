Oğlunun yaptıkları yüzünden babası intihar etti

İSTANBUL’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mümin Yakan, 36 yaşındaki oğlu Bora Yakan’ın borçlandığı kişilerin dört aydır süren baskısına dayanamayarak evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Acı olay, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Eyüpsultan Mahallesi, Ulvi Sokakta 22 Temmuz, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Eşiyle birlikte bir tanıdıklarının taziye evine giden Mümin Yakan, dönüşte eşine evin bulunduğu sokakta yer alan parkta oturmasını söyleyerek kendisinin yanına geleceğini ifade etti ve ikamet ettiği apartman dairesine çıkarak yaşamına son verdi.

61 yaşındaki Mümin Yakan’ın üç oğlundan birisi olan 22 yaşındaki Furkan Yakan’ın evde spor yaparken kullandığı barfiks sopasına bağladığı iple yaşamına son veren baba Yakan’ın cansız bedenini eve gelen diğer oğlu buldu. Evin en küçük oğlu olan 22 yaşındaki Furkan Yakan’ın ve çevredeki vatandaşların iddiasına göre 36 yaşındaki Bora Yakan, Sancaktepe’de bir çok kişiyi dolandırdı ve Arnavutluk’a kaçtı. Dört aydır ailenin kapısından ayrılmayan alacaklıların baskısına dayanamayan baba Yakan yaşamına son verdi.

Mümin Yakan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olayın duyulması üzerine kısa zamanda olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi oluştururken olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonrası Mümin Yakan’ın cansız bedenini Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Ailenin akrabaları ve tanıdıkları kısa sürede eve gelirken bina önünde ki kalabalığın olayın şokunda olduğu gözlerden kaçmadı.

22 yaşındaki Furkan Yakan: Gitsinler kendisini bulsunlar

Yaşadıkları acı olayı anlatan Furkan Yakan, “En büyük abimin insanlardan aldığı borçlar varmış. Abimle yaklaşık bir buçuk yıldır ailecek görüşmüyoruz, kendisi yurt dışına kaçmış insanları da dolandırmış. Ayrıca tefecilerden borçlar da almış. Abim gittikten sonra babamı rahatsız etmeye başladılar, ailecek hepimizi rahatsız etmeye başladılar. Bundan dolayı babam bir süre sonra kendine yediremedi, böyle bir olay geldi başımıza. Şaşkınım hala inanamıyorum” derken eve sürekli tacize gelen alacaklılara seslendi. 22 yaşındaki Yakan, “Artık bizim peşimizi bıraksınlar, bizim acımız zaten ortada, 22 yaşında babamı kaybettim. Nasıl bir duygu hala şoktayım yani bizim yakamızı bıraksınlar artık. Biz kendisiyle görüşmüyoruz. Gitsinler kendisini bulsunlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Parayı aldı, biz bir kuruşunu bile görmedik, kendi yemiş kendi harcamış, gitsinler kendisini bulsunlar” ifadelerini kullandı.