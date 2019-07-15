Tüm darbeleri gördüm diyen MFÖ grubunun gitaristinden ses getirecek 15 Temmuz açıklamaları

Salim Başol'un sesinin hala kulaklarında olduğunu belirten Güner, "15 Temmuz'da da acı olaylar yaşandı. Umarım bir daha böyle tecrübeler yaşamayız. Ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmamız çok önemli bunları bir daha yaşamamak adına." dedi.