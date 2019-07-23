6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi

6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde günün olayı olarak kayıtlara geçen bir haberde, 6 haftalık bir bebeği kalp masajıyla hayata döndüren polis, ülkenin gündemine oturmayı başardı.

6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi - Sayfa 1

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen olayda bir anne, altı haftalık bebeğinin aniden kalbinin durduğunu farkedince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, adeta sağlık personeliymiş gibi bebeğe kalp masajı uyguladı. O anlar, polis kamerasınca anbean kaydedildi.

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6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi - Sayfa 2

Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü. Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek tekrardan nefes almaya başladı.

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6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi - Sayfa 3

Sağlık durumu iyi: Apar topar hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olayın görüntüleri, tüm dünyada günün haberi olarak paylaşıldı.

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

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6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi - Sayfa 4

Eğitim veriliyor: Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti.

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