6 haftalık bebeği kurtarmayı başardı! Polis memuru ülkede kahraman ilan edildi
AMERİKA Birleşik Devletleri'nde günün olayı olarak kayıtlara geçen bir haberde, 6 haftalık bir bebeği kalp masajıyla hayata döndüren polis, ülkenin gündemine oturmayı başardı.
ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen olayda bir anne, altı haftalık bebeğinin aniden kalbinin durduğunu farkedince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, adeta sağlık personeliymiş gibi bebeğe kalp masajı uyguladı. O anlar, polis kamerasınca anbean kaydedildi.
Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü. Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek tekrardan nefes almaya başladı.
Sağlık durumu iyi: Apar topar hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olayın görüntüleri, tüm dünyada günün haberi olarak paylaşıldı.
Eğitim veriliyor: Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti.