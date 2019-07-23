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Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

ABD'de bir anne, bebeğinin kalbi durunca polisi aradı. Bebeğe kalp masajı uygulayan polis, bebeğin hayata dönmesini sağladı. O anlar, polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Ohio eyaletine bağlı Sandusky şehrinde meydana gelen olayda, 6 haftalık olduğu belirtilen bebeğin kalbinin durduğu, telaşlı annenin ise hemen polisi aradığı belirtildi.

Hızla adrese intikal eden polis, bebeğin nefes alamadığını ve nabzının olmadığını fark etti.

Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü.

Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek tekrardan nefes almaya başladı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti.

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