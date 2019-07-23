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Kimse cüret edemez! TSK dokunulmaz kıldı bu görüntüyü izleyin

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan video görüntüler büyük ilgi çekti. Akdeniz'de sondaj yapan gemileri TSK bakın nasıl koruyor...

TÜRKİYE Avrupa ve ABD'den gelen tepkilere inat Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yunanistan'ı ayağa kaldıran gemilerimizi ise Türk Silahlı Kuvvetleri koruyor. 

Bugün Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yayınlanan görüntülerde TSK'nın 'dokunulmaz kıldığı' gemiler var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sondaj gemilerini öyle sıkı koruyor ki kimse yaklaşmaya cüret edemez. 

Hava, deniz, ve denizaltı

Gemilere havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri” ile koruma sağlanıyor. Su üstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar” sondaj gemilerine eşlik ediyor. Bu kadar da değil. Su altında da “Denizaltılar” sondaj gemilerine kesintisiz koruma sağlıyor. 

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