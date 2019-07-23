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Sınırda karlar eridi ortaya çok sayıda göçmen cesedi çıktı

Türkiye-İran sınırında karların erimesiyle, kışın kaçak şekilde sınırı geçerken donarak ölen 25 sığınmacının cesedi ortaya çıktı.

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 15’i Afrikalı ve tümü erkeklerden oluşan göçmenlerden yalnızca dördünün kimliği belirlenip cesedi ülkesine gönderildi. 21’i ise Van’da Kimsesizler Mezarlığı’na gömüldü. Cesetlerden bazılarının hayvanlarca parçalandığı belirlendi. Sınırın İran tarafından da cesetler var.

24’Ü DONMUŞ, 1’İ VURULMUŞ

Van Başkale’de, karların eridiği 1 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 25 cenaze bulundu. Cenazeler Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrühek köyleri kırsalında İran sınırına 100 metre ila 1 kilometre mesafede tespit edildi. Cenazelerden 24’ünün donarak, birinin ise silahla vurularak öldüğü belirlendi. Göçmenlerin büyük ihtimalle Afrika’dan geldikleri, ince giysilerle yolculuk yaptıkları ve yaşlarının 16-30 arasında değiştiği anlaşıldı. Kimliği belirlenen dört cenaze ülkesine gönderilirken, diğerleri ise Van’da kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Raporda, “Cenazelerin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşulları itibariyle oldukça zorlu olduğu, cesetlerin aylarca kar altında kaldığı, bedensel bütünlüklerini korudukları, bazı cenazelerin ise vahşi hayvanlarca parçalandığı için kimliklerinin tespit edilemediği” vurgulandı. Sınırın İran tarafında da cenazelerin bulunduğu belirtilen raporda, şöyle devam edildi: “Sarp coğrafik koşullarından görüleceği üzere, bölge göçmen kaçakçılarının yoğun olarak tercih ettikleri Türkiye’ye giriş noktalarından biridir. Kış koşullarında düzensiz hareket eden göçmenler açısından bölge açık mezarlık haline gelmiştir. Her yıl aynı bölgede tekrar eden vahim sığınmacı ve göçmen ölümleri maalesef bu yılda trajik biçimde tekrarlanmıştır.”

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