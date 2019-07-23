Hande Ataizi'den canlı yayında çıplaklık itirafı! Rol gereği soyunmak için tek şartı...

Benjamin Harvey ile olan 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hande Ataizi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak eski dönemdeki oyuncular ile şimdiki oyuncuları değerlendiren Ataizi, şimdiki oyuncuların kolay yoldan para kazanmak istediğini söyledi. Kendi döneminde konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Hande Ataizi, Şafak Yavuz'un sunduğu Marina Sohbetleri'nde eskiden rol aldığı projeler hakkında da konuştu. Oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi, şu ifadeleri kullandı:

Soyunması için şartları var: "Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor."