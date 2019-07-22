Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı
Bir dönem FETÖ'nün yayın organı STV'de program sunan Reha Yeprem'in son halini görenler tanıyamıyor.
FETÖ'nün yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı programı sunan ve yurt dışında firari hayatı yaşayan eski oyuncu Reha Yeprem, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.
FETÖ'nün kanalında program sunuyordu
1995 yılında başrolünü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Süper Yıldız' dizisiyle ünlenen Reha Yeprem, FETÖ'ye ait olan STV kanalında Sırlar Dünyası adlı programı sunmaya başladı.