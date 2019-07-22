Şarkıcı Ebru Polat elbiseyle denize girdi takipçileri 'bu kadarı yetti' deyip isyan etti

Çıkardığı pop parçalarıyla milyonlarca tıklanma sayısına ulaşan şarkıcı Ebru Polat, gittiği tatil mekanında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.. Son paylaşımlarında denize mini elbisesiyle atlayan Ebru Polat, takipçilerine 'yok artık' dedirtti. nstagram'ın hikaye kısmından 'Elbiseyle yüzenlerde bugün' dediği bir video paylaşan Polat, cesaretiyle takipçilerinden tam not aldı. Ancak sıklıkla frikik veren genç şarkıcının denizden çıkarken göğsünü kapatmaya çalışması da gözden kaçmadı. Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakınlarıyla tatil yapmaya devam eden Polat, ikinci videoda ise kendisini çeken kameraya yaklaşıp 'Hayırdır oğlum' dedi. Polat, frikik vermemek için yine elini göğsüne koymuştu.

Gündeme gelme amaçlı: Ancak Ebru Polat'ın son günlerde yaptığı paylaşımların üzerine bu video da eklenince, tepki gösteren takipçileri de çoğaldı. Kimileri, şarkıcının bir yerlerini açarak gündeme gelme amacının olduğunu belirtti.