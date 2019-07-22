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Kediden kurtarmıştı şimdi ise bakımını yapıyor

ERZURUM'da yaşayan Yüksel Özpolat'ın, avlanmak üzereyken kedinin elinden kurtardığı yavru karga ile olan yakınlığı görenlerin ilgisini çekiyor. Yavru karga mahalle esnafı tarafından da çok seviliyor.

Merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtinde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, 15 gün önce park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı da alarak iş yerine getirdi. Yaralı karganın tedavisini yaptıran Özpolat, ona bir de yuva yaptı. Kısa sürede Özpolat ile karga arasında oluşan bağ, semt esnafının da dikkatini çekti. Gün boyu kendisini kurtaran Özpolat'ın yanından ayrılmayan yavru karga, bazen Özpolat'ın peşinden yürüyerek kahveye gidiyor. Bölge esnafının da sahip çıktığı karga, cağ kebapçı Ali Karataş'ın getirdiği etlerle günlük yiyicek ihtiyacını karşılıyor. Esnafın sevdiği karga, onların ilgisine de karşılık veriyor.

3 OĞLUM VAR, KARGA DA KIZIM OLDU

Karganın adını 'Gak' koyduğunu söyleyen Yüksel Özpolat, "Kediyi kovaladıktan sonra yavru kargayı yakaladım. İş yerimde kendisine bir de yuva yaptım. Onu komşu esnafın gönderdiği cağ kebabı ve tavuk etiyle besliyorum, bazen de özel yem veriyorum. İsmini 'Gak' koydum, seslendikçe o da bana karşılık olarak 'gak' diyor. Benim 3 oğlum vardı, bu yavru karga da kızım oldu. Hayvanları seviyorum, güvercin beslerim, kedi ve köpekleri de severim. Karga da bendeki bu pozitif enerjiyi görmüş olmalı ki aramızda bir bağ oluştu" dedi.

'Besle kargayı oysun gözünü' sözünü hatırlatan Yüksel Özpolat, "Bizde tam aksi oldu. Her türlü canlı sevginin karşılığını veriyor. Peygamber efendimizin bir hadisi var; 'Sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler' diye. Bende de merhamet var" diye konuştu.

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