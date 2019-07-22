Trabzon’da 'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı

Uzungöl'de, geride kalan hafta içerisinde yaşanan ve bir anda ülkenin gündemine oturan, turistik amaçlı Uzungöl'e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK paçavrası sanılmasının ardından başlayan olayların tartışılan ismi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

Video ile yaşananları anlattı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden olduğunu söyleyen Sedat Avcı, Türk bayrağını arkasına alarak çektiği ve aynı anda YouTube, twitter ve facebook’ta paylaştığı videoda olay günü yaşananları anlattı ve kendini savundu.

Uzungöl’de yaşanan olaydan sonra hakkında söylenenlere video çekerek cevap verme gereğini hissettiğini belirten Avcı, “Hakkımda asılsız, yalan, iftira ve tehdit yazıldı çizildi. Hatta meclise kadar götürdüler bu işi” diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.

“Sinirliydim, titriyordum”

Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, “Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum” ifadeleriyle olayın nasıl başladığına dair bilgi verdi.

“Dayanamadım”

Sakinleşmek için 20-25 dakika dolaştığını ve tekrar aynı yere döndüğünü aktaran Avcı, “Aynı yere döndüğümde, o ‘beyaz turist’ denen, bence provokatör kendisi, elinde Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı dediğiniz bayrak değil; PKK’nın, hani sarı-kırmızı oluyor da, içinde Kürdistan yazıyor ya, işte o paçavrasını açarak resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim elindeki o paçavrayı aldım elinden” diyerek o anlık duygularıyla ve vatan aşkıyla 9 kişilik gruba konuşma yaptığına değindi.