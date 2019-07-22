Kırgızistan’da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı
Kırgızistan’da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki bir otomobil yarışında, yerel saatle dün 13.00 sıralarında meydana geldi. Hızla viraja giren yarış otomobilinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.