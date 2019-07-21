DÜNYA

Yıldız futbolcu Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Afrika Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Takımı'nda kaptan Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile tokalaşmadı.

Cezayir ile Senegal arasında oynanan Afrika Kupası finali, büyük bir heyecana sahne oldu.

Baghdad Bounedjah'ın 2. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Cezayir şampiyon olurken, kaptan Riyad Mahrez'in kupa törenindeki hareketi maçın da önüne geçti.

Görmezden geldi

Seremoniye çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden geldi ve tokalaşmadı.

Mahrez'in bu hareketi ülkesinde ve tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

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